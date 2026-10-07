Блогер Эльдар Джарахов заявил о желании написать саундтрек к фильму

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Блогер Эльдар Джарахов признался, что мечтает создать музыку для кино. Об этом он рассказал на закрытой презентации саундтрека к сериалу "Тайный город", передает его слова портал "Звездач" в мессенджере MAX.

По словам блогера, опыта написания треков специально для фильмов у него пока нет. Однако он заявил, что хотел бы попробовать себя в этом формате.

"Это классный вызов. Мне кажется, особо они не отличаются от обычных треков, когда ты задаешь себе тему, создаешь вселенную", – поделился блогер.

Он добавил, что уже делал рекламные треки, где есть техническое задание. Блогер предположил, что в случае с саундтреком принцип похожий. В шутку Джарахов предложил переснять "Белоснежку", пообещав сделать к ней целый альбом, отметив, что версия будет цензурной.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия попросила композитора Ханса Циммера поработать над новым национальным гимном. По словам председателя Главного управления развлечений Турки Алалшиха, Циммер согласился создать "общие наброски" проекта.

