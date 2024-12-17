Песню Адель признали плагиатом и запретили во всем мире

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Бразильский суд признал плагиатом песню Million Years Ago британской исполнительницы Адель и принял решение о запрете на распространение композиции. Это касается как физических носителей, так и цифровых платформ для прослушивания музыки, сообщает The Guardian.

В соответствии с предварительным запретом компании Sony и Universal должны незамедлительно прекратить использование, воспроизведение, редактирование, распространение или коммерциализацию песни Million Years Ago.

Решение было вынесено по иску о нарушении авторских прав, который подал композитор Тониньо Гераес. Он обвинил британскую исполнительницу в использовании без разрешения композиции Mulheres, написанной им в 1996 году для Мартиньо да Вила.

В дополнение к запрету Гераес потребовал от Адель, продюсера Грега Курстина и нескольких звукозаписывающих компаний, включая Sony и Universal, выплатить компенсацию в размере 160 тысяч долларов. Кроме того, композитор намерен установить свое авторство на песню Адель.

Кроме того, дочерние компании Sony и Universal могут быть оштрафованы на сумму в размере 8 тысяч долларов за каждое нарушение. Однако у музыкальных компаний есть возможность оспорить это решение.

Ранее режиссер фильма "Я, робот" Алекс Пройас отреагировал в соцсети X на презентацию под названием "Мы, робот" компании американского предпринимателя Илона Маска Tesla и назвал ее плагиатом.

Тогда были показаны беспилотное такси Tesla Cybercab, андроиды Optimus и беспилотный автобус Robovan. Вскоре в Сети отметили сходство дизайна представленных устройств с эстетикой киноленты Пройаса.