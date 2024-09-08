Дело о плагиате возбуждено против Монеточки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Исполнительное производство было открыто в отношении певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из-за невыплаты штрафа по делу о плагиате, сообщается на сайте ФССП России.

Судебные приставы уже приступили к работе по данному делу.

В июле 2021 года солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин потребовал от Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат. По словам артиста, девушка без его разрешения использовала аранжировку песни "Женщина, я не танцую".

Музыканты не смогли договориться, поскольку Монеточка настаивала на том, что написанная ей песня являлась пародией. По этой же причине певица не стала предоставлять суду доказательства своей правоты. Инстанция все же решила провести музыкальную экспертизу композиции.

Позже Басманный районный суд Москвы постановил взыскать с Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат песни Костюшкина. В соответствии с решением инстанции, она также должна была компенсировать судебные расходы истца и лишалась права на исполнение своего варианта песни.

Спустя некоторое время судебные приставы завели дело в отношении певицы за неуплату штрафа по делу о плагиате, однако сама она заявляла, что ее штраф был полностью погашен.