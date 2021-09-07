Точку в судебном разбирательстве Монеточки и Костюшкина поставит экспертиза

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Точку в разбирательстве по делу о плагиате, в котором Стас Костюшкин обвиняет певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), поставит судебно-музыкальная экспертиза. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Музыкальная драма развернулась вокруг аранжировки песни "Девушка, я не танцую", которую, по мнению Костюшкина, Лиза Гардымова использовала в треке "Мама, я не зигую".
За плагиат певец рассчитывает взыскать с Монеточки почти миллион рублей.
Первое заседание по делу отложили из-за неявки представителей Гардымовой. Позже девушка наняла уральского юриста Василия Савченко, который, по сообщениям СМИ, на момент первого заседания не знал, как выглядит Монеточка, и подверг сомнению факт ее выступления с песней.
Адвокаты Костюшкина были готовы отозвать иск на 900 тысяч рублей. Принципиальным для артиста оставалось признание неправомерного использования аранжировки композиции.
Вместо этого суд назначил экспертизу, против которой выступили представители обоих артистов.
"Вопросы права должен решать суд, а не эксперт. Мы считаем, что истец должен доказать, что права на песню принадлежат ему. Ответчик же говорит, что это пародия и доказательств не предоставляет. Ответчик сам признал использование производных частей трека. Вопрос лишь в том, провинился ли он. А это решает не эксперт", – пояснил адвокат Костюшкина Александр Гудков.
Юрист Лизы Монеточки Василий Савченко, впрочем, решение изменил и заявил о готовности к судебно-музыкальной экспертизе, а также предложил провести лингвистическое исследование.
Предполагается, что экспертиза ответит на вопросы об уникальности песни Костюшкина и заимствованиях в песни Монеточки. Оплатит ее проведение Елизавета Гырдымова.
Стас Костюшкин потребовал от Монеточки миллион рублей за плагиат
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