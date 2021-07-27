Адвокат экс-солистки "Ленинграда" рассказал об отказе Шнурова выплачивать ей 19 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адвокат певицы Алисы Вокс Роман Лалаян рассказал, что артистка так и не получила компенсацию за нарушение авторских прав. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам адвоката, исковое заявление со стороны певицы было направлено в суд после полутора месяцев безуспешных переговоров со стороной музыканта Сергея Шнурова.

Лалаян отметил, что пытался договориться о выплате Вокс порядка 19 миллионов рублей в досудебном порядке как с самим Шнуровым, так и с юридическими лицами и прочими связанными с ним организациями. Однако в ответ адвокат получил отказ.

"Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики", – сказал Лалаян.

Ранее экс-вокалистка "Ленинграда" рассказала в Сети о нарушении авторских прав на песни группы, созданных при ее участии. По словам певицы, Шнуров не выплачивал ей отчисления за их использование.

Иск Вокс к музыканту о защите авторских прав был зарегистрирован 26 июля.

В июне Шнуров представил новый проект – группу "Зоя", а также ее первый альбом "Это жизнь". Отмечается, что в трек-лист дебютного сборника "Зои" вошли 14 композиций, которые были записаны в узнаваемой манере группы "Ленинград".