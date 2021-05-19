Гитару с автографом Сергея Шнурова выставили на продажу. За инструмент с подписью музыканта просят миллион рублей.

Лот на одном из порталов объявлений опубликовал житель Санкт-Петербурга. Судя по надписи на гитаре, зовут его Алексей. Молодой человек говорит, что получил от Шнурова автограф, когда стоял с ним в очереди за чебуреками.

Для тех, кто сомневается, а не фейк ли все это, прилагается снимок. На нем запечатлен тот самый момент, когда Шнуров расписывается на гитаре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.