В МЧС дали рекомендации, как вести себя в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Москвичам из-за установившейся в городе жары рекомендовали пить больше воды, носить головные уборы и избегать перегрева на солнце. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

"В столице 18 мая с 11:00 до 18:00 ожидается сильная жара с температурой воздуха 30–32 градуса. Рекомендовано избегать перегревов на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор. Также пейте больше воды, не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в среду в Москве пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. В этот день начнут собираться облака и пройдут короткие ливни с грозами, которые продолжатся в четверг и пятницу.

К концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и 7–12 – ночью.