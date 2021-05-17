Жара в Москве сменится ливнями в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду в Москве пройдут ливни, которые собьют аномальную жару. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что в понедельник температура воздуха может достигать 30 градусов, что на 10–11 градусов выше многолетней нормы. Она продолжит повышаться и во вторник даже ночью не опустится ниже 15 градусов.

Похолодание ожидается со среды. В этот день начнут собираться облака и пройдут короткие ливни с грозами, которые продолжатся в четверг и пятницу. Так, к концу рабочей недели температура воздуха упадет до 15–20 градусов днем и 7–12 ночью. "Температура упадет до климатической нормы мая", – пояснил синоптик.

Ранее Тишковец рассказал, что 17 мая пик жары в столице придется на 15:00. Температура может достигнуть 30 градусов.

