Москвичам рассказали, когда ждать пик жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пик жары ожидается в Москве в понедельник в 15:00. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура может достичь 30 градусов.

"Пик жары наступит в 15 часов. Уже плюс 25, поэтому мы идем на плюс 30", – приводит его слова РИА Новости.

Также стало известно, что в среду московская жара сменится ливнями и грозами, которые немного собьют температуру. В пятницу будет самый "холодный" день – температура не поднимется выше 20 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала москвичам, какую погоду им ждать на этой неделе. По словам синоптика, на смену майской жаре всегда приходит прохлада. Позднякова полагает, что это произойдет во второй половине недели.