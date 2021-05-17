В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москвичей предупредили об очень высокой температуре в понедельник днем. Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.
Этот уровень говорит о том, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11:00 17 мая до 18:00 17 мая.
Помимо этого, в Москве и Подмосковье действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду. Оно сохранится до 21:00 понедельника.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем потеплеет до плюс 28–30 градусов. Таких высоких показателей в этот день не было за всю послевоенную историю.
Во вторник вечером в столице будет не прохладнее 15–17 градусов тепла. В разгар дня столбики термометров покажут до 29–31 градуса жары, что на 7 градусов выше нормы июля.
Как отмечают синоптики, такой жары 18 мая не было никогда за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. Таким образом, падет рекорд 1897 года – тогда метеорологи зафиксировали +29,1 градуса.
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