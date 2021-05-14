Столичных водителей призвали выезжать за город до 15:00 или после вечернего часа пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным водителям рекомендовали выезжать за город до 15:00 или после вечернего часа пик из-за прогнозируемых заторов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Пятница и летняя погода – верные признаки вечерних "дачных" заторов. Чтобы не попасть в затор, выезжайте из города до 15:00 или же дождитесь окончания вечернего часа пик или утра субботы", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что наиболее сильные заторы ожидаются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Ленинградском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, профсоюзной и Липецкой улицах, а также на шоссе Энтузиастов. Также затруднения движения транспорта ожидаются на Садовом кольце, ТТК и в центре города.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в пятницу вечером на юго-востоке столицы и в Московской области ожидаются сильный ливень, шквалистый ветер, гроза и град. По его словам, непогода накроет столицу в период с 19:00 до 21:00.

Он добавил, что видимость при этом будет кратковременно ухудшаться до 2–3 километров. Тишковец отметил, что также ожидается гроза и град до 1–2 сантиметров. Прогнозируется, что порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду, а в грозу – до 20–25 метров в секунду.

