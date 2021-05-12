Врач предупредил об опасности долгих поездок в машине

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Названа опасность долгой непрерывной поездки в автомобиле. Об этом рассказал хирург-флеболог, главный врач по медицинской части сети ортопедических салонов "Ортека", кандидат медицинских наук Александр Бойков в эфире радио Sputnik.

Специалист объяснил, что главная проблема долгих автомобильных путешествий – статичное положение тела. Это может спровоцировать варикозную болезнь нижних конечностей. В первую очередь подобная опасность угрожает водителю.

"Если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, все это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей", – предупредил врач.

Для предотвращения возможных проблем эксперт порекомендовал водителям компрессионный трикотаж для нормализации оттока. Кроме того, можно использовать специальные накладки на сидения.

Пассажирам во время долгой поездки стоит снимать обувь. Это поможет убрать дополнительное давление на ткани, пояснил Бойков.

Врач порекомендовал в длительной поездке делать остановки. При увеличении времени в пути должен пропорционально увеличиться перерыв для отдыха. Сигналом для остановки может послужить ощущение мурашек на коже или "червячков" под кожей, а также чувство тяжести в ногах.

"Лучше делать интервалы по 2–3 часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания", – сказал специалист.

Бойков отметил, что количество и длительность остановок в пути зависят также от возраста и патологий. По этой причине ритм движения стоит выбирать индивидуально.

"Если вы передвигаетесь, когда уже достаточно жарко, вы потеете, происходит обезвоживание, нарушается водно-электролитный обмен, венозный отток, кровь сгущается, соответственно надо делать чаще остановки, разминки", – заключил врач.

Он добавил, что в прохладную погоду количество остановок стоит увеличивать.

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