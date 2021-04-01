Названы пять способов обмана на шиномонтаже

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший сотрудник шиномонтажа Виктор Губин рассказал о том, как мастера обманывают автовладельцев. Об этом сообщает журнал "За рулем".

По его словам, работники могут навязать клиентам платную чистку автомобильных ступиц и запросить за такую услугу до 500 рублей. Однако, как уточнил Губин, каждый сотрудник обязан делать это бесплатно при смене колес.

Также недобросовестный сотрудник может предложить заменить якобы заржавевшие болты и уточнить, что новые детали можно приобрести в их же мастерской. Однако в такой ситуации нет гарантий, что вместо новых болтов клиенту не поставят старые.

Кроме того, работники иногда предлагают хозяевам авто поменять вентили, утверждая, что это необходимо делать ежегодно. Но, как уточнил Губин, такая процедура актуальна только по мере износа.

В дорогих и новых центрах стало популярным заправлять шины азотом, который якобы более полезен во время вождения, чем обычный воздух. Эксперт же заявил, что это "полнейшая ерунда", и подчеркнул, что такая услуга абсолютно бесполезна.

Помимо этого, специалист рассказал, что сотрудники могут вынудить клиентов заплатить несколько тысяч рублей за ремонт якобы кривых дисков путем обмана. По словам Губина, настоящая правка диска займет у мастера полдня, так как такая работа практически невозможна.

"По возможности переобувайтесь в проверенных мастерских и не забывайте благодарить работников чаевыми, если результат вам понравился. В крупных центрах шиномонтажа услуги будут стоить дороже, зато и отстоять свою правоту проще – такие компании дорожат репутацией", – заключил эксперт.

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