Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Новые правила сдачи экзамена на права позволят эффективнее готовить водителей и способствуют уменьшению количества ДТП. Такое мнение высказал автоэксперт Дмитрий Славнов телеканалу "Звезда".

"Если мы исключаем площадку, то больше времени уделяем городу и экзамен будет более качественный", – отметил Славнов.

Он подчеркнул, что отработка навыков, необходимых на дороге, приоритетнее выполнения упражнений по парковке. Таким образом, новый порядок сдачи экзамена заслуживает положительной оценки, заключил Славнов.

С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена "площадки". Теперь готовность будущих водителей проверяют только в условиях реального дорожного движения.