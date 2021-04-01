В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Новый регламент проведения испытания вступил в силу с 1 апреля.
Главным изменением стало исключение из экзамена "площадки". Готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения.
Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на группы. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу.
Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол. Данная мера увеличит прозрачность экзамена и поможет разрешить возможные спорные ситуации, уверены в ГИБДД.
Изменились также правила выдачи и аннулирования водительских прав. Документ теперь смогут получать несовершеннолетние с 16-ти лет. Для этого им необходимо получить согласие одного из законных представителей.
В новом регламенте уточнили причины аннулирования водительских прав. Поводом может стать истечение срока действия документа, изменение персональных данных автолюбителя, приход прав в негодность, выдача документа с нарушениями, выдача нового удостоверения, а также появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерть.
Новые правила сдачи экзамена на права изменят подход автошкол к обучению и сделают заучивание учебных маршрутов бесполезным. Отмена экзамена на заранее определенных маршрутах позволит определить степень подготовленности будущего водителя именно в условиях реальной дорожной обстановки.
Экзамен на водительские права изменится с 1 апреля
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