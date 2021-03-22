В МВД объяснили преимущества новых правил сдачи экзамена на права

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Новые правила сдачи экзамена на права изменят подход автошкол к обучению и сделают заучивание учебных маршрутов бесполезным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным", – пояснил представитель МВД.

Он подчеркнул, что отмена экзамена на заранее определенных маршрутах позволит определить степень подготовленности будущего водителя именно в условиях реальной дорожной обстановки.

С 1 апреля в России вступают новые правила проведения экзамена на права.

Главное изменение заключается в том, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей будут проверять исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Желающих получить права на управление мототранспортом нововведения не коснутся.

