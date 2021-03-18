В России с 1 апреля будут проводить экзамены на права по новым правилам

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В России новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами вступят в силу с 1 апреля, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Главное изменение заключается в том, что кандидаты на получение прав больше не будут демонстрировать водительские навыки на закрытых площадках.

Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей будут проверять исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Желающих получить права на управление мототранспортом нововведения не коснутся.

Штрафные баллы также будут выставляться по новым правилам.

"Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", – отметили в ГИБДД.

Экзамен сразу завершится, если кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать телефон во время движения. По-прежнему права смогут получить лишь набравшие менее пяти штрафных баллов.

В числе важных нововведений – возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Это могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол. Такая мера увеличит прозрачность экзамена и поможет разрешить возможные спорные ситуации.

Ранее сообщалось о возможном подорожании машин в России из-за установки в них системы слежения. Однако пока неизвестно, когда автоконцерны обяжут собирать данные о транспортных средствах.