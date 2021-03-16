Эксперт оценил, насколько могут подорожать машины в РФ из-за новой системы слежения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников прокомментировал Москве 24 планы обязать автоконцерны собирать данные об автомобилях и передавать их на единую цифровую платформу.
Ранее СМИ сообщили, что разработчики навигационно-телеметрической платформы "Автодата" планируют собирать от автопроизводителей информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, а также об усталости водителя. Последние должны будут передавать все эти данные с частотой не менее 15 минут вместе с VIN-номером автомобиля, его категорией, классом и расчетной грузоподъемностью.
Мельников подчеркнул, что пока не очень понятно, каким образом будут распоряжаться столь большим объемом поступающих сведений.
"Ввести такой сервис можно. Тем более что некоторые компании устанавливают на автомобили подобные системы для стимулирования безопасного вождения. Но если это в будущем станут использовать как инструмент администрирования в виде вынесения штрафов в целом, то это может стать большим полем для технических ошибок", – полагает автоэксперт.
По словам Мельникова, в стране недостаточно развита система геолокации, чтобы быть уверенным в корректности передаваемых в систему данных. Кроме того, для хранения огромного потока информации потребуются серьезные технические мощности, продолжает он.
"Думаю, в мегаполисах могут ввести историю с использованием этих данных для администрирования штрафов. В крупных городах для этого уже есть технические возможности. Но в России большое количество дорог, поэтому для реализации на территории всей страны это потребует существенных работ. Так что перспектива не ближайшего времени", – считает Мельников.
Если для сбора данных потребуется использование уже установленных на автомобиле систем, то на их цене это никак не отразится, уточнил эксперт. В противном случае можно ожидать подорожания.
Аналогию по стоимости такого оборудования эксперт провел с тахографами, которые контролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями транспортных средств. По его словам, прибор стоит около 35 тысяч рублей, с установкой – порядка 50 тысяч рублей. Соответственно, в теории автомобили могут подорожать примерно на такую сумму. При этом Мельников считает, что перекладывать стоимость подобного оборудования на автолюбителей неправильно.
Ранее в России предложили ужесточить наказание за регулярное вождение в нетрезвом виде. Инициатива может быть включена в проект поправок в Уголовный кодекс.
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