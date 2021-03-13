Названы самые угоняемые автомобили в России

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В феврале 2021 года злоумышленники чаще всего угоняли у россиян автомобили Hyundai, Kia и Toyota, передает РИА Новости.
Речь идет о моделях Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. Также в списке расположились и Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.
"В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima. А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris – неизменные участники подобных рейтингов", – рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.
В СК "МАКС" отметили, что число угонов уменьшилось более чем в два раза. В "Согласии" заявили, что в феврале 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года сокращение составило 30 процентов. "РЕСО-Гарантия" не отмечает серьезных изменений в статистике.
В "Росгосстрахе" заявили, что снижение угонов составило 65 процентов. При этом в феврале по сравнению с январем автомобилей угнали на 33 процента больше. В "АльфаСтраховании" придерживаются аналогичного мнения: в феврале этого года по сравнению с февралем предыдущего число угонов упало на 40 процентов, однако в феврале по сравнению с январем произошел рост.
"Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС", – добавил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.
В "РЕСО-Гарантии" объяснили, что чаще всего автомобили угоняют в Москве и Санкт-Петербурге. В "Росгосстрахе" зафиксировали наибольшее число угонов в северной столице.
Ранее в ГУВД Москвы отметили эффективность уличных видеокамер в поиске преступников. В пресс-службе ведомства отметили, что система видеонаблюдения, в которой более 189 тысяч камер, – это постоянный инструмент в работе правоохранительных органов, который позволяет эффективно расследовать все категории правонарушений.
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