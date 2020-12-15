Названы самые угоняемые машины в 2020 году

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Автомобиль Toyota Camry стал самым угоняемым в 2020 году, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные компании "АльфаСтрахование".

Аналитики компании проанализировали статистику угонов за девять месяцев текущего года и выяснили, что в пятерку рейтинга также вошли машины Lexus LX и RX, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

Помимо этого, угонщиков привлекали такие автомобили, как Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio и Mercedes-Benz S-Сlass. По словам специалистов, в целом в текущем году угонов стало меньше на 20%.

Ранее эксперты "АльфаСтрахования" назвали автомобиль Toyota RAV4 самым угоняемым в РФ по итогам весны и лета 2020 года. На долю внедорожника приходилось 14% от всех угнанных автомобилей за указанный период. Второе место заняла машина Toyota Camry – 13%.

Далее с 5% расположились Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage. В топ-10 также вошли Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).

