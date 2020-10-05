Подсчитаны траты россиян на автомобиль

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Стало известно, сколько россияне ежемесячно тратят на автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее исследование провели специалисты "РГС Банка". В нем учитывалась стоимость бензина, госпошлин, штрафов, страхования, платных трасс, парковок и обслуживания ТС.

Выяснилось, что почти половина россиян (42%) тратят на авто около 5 тысяч рублей в месяц.

"У 19% траты на автомобиль составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 11% – 10–15 тысяч рублей, 16% – 15–20 тысяч рублей, а у 12% респондентов превышают 20 тысяч рублей в месяц", – сообщается в материале.

Отмечается, что меньше всего тратят на машину жители Ростова-на-Дону. Там половина жителей укладывается в сумму 5 тысяч рублей в месяц.

В Москве на 5 тысяч рублей содержит личный автомобиль треть жителей. При этом самые большие траты на машину зафиксированы в Санкт-Петербурге. Там каждый пятый житель тратит на машину в месяц более 20 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что личный автомобиль есть в владении у 47% российских семей. Среди них 59% имеют одну машину в семье, 26% – два автомобиля. Еще 15% опрошенных владеют автопарком из трех и более машин.

В опросе приняли участие 3 348 респондентов из городов с населением свыше 100 тысяч человек. Исследование проводилось посредством онлайн-анкетирования.

Ранее россияне назвали автомобиль мечты. Сообщалось, что автолюбители часто задумываются о новой машине марки Toyota.