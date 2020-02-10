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Москва 24

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Общество

11:42

Названы главные ошибки автовладельцев при оплате парковок

транспорт авто парковки город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные автомобилисты при оплате парковки чаще всего ошибаются при вводе номера машины или парковочной зоны. Также автомобилисты зачастую оставляют свои машины на парковочных местах для грузовиков и автобусов, где нельзя оставлять легковые авто. Об этом сообщает пресс-служба АМПП.

"Такие ошибки из-за невнимательности приводят к получению штрафов, поэтому мы просим автомобилистов внимательно проверять введенную для оплаты информацию, следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на территории платных парковок", – говорится в сообщении АМПП.

В пресс-службе напомнили, что в приложении "Парковки Москвы" можно исправить ошибки, сделанные во время оплаты парковки. К примеру, в приложении можно изменить госномер автомобиля и/или номер парковочной зоны. Также там можно продлить истекшее время парковки. Изменения можно внести до конца суток.

Как стало известно ранее, в 2019 году 25 жителей Москвы пять и более раз забирали свои автомобили со спецстоянок, куда их перемещали за парковку в неположенном месте.

Машину одного из нарушителей в прошлом году эвакуировали девять раз, другого – семь раз, двое автовладельцев забирали свои автомобили со спецстоянок шесть раз.

В пресс-службе АМПП напомнили, что неправильно припаркованные автомобили могут повлечь за собой аварии и другие происшествия на дорогах.

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