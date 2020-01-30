Автомобили 25 столичных водителей эвакуировали не менее пяти раз в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году 25 жителей Москвы пять и более раз забирали свои автомобили со спецстоянок, куда их перемещали за парковку в неположенном месте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе ГКУ АМПП.

Машину одного из нарушителей в прошлом году эвакуировали девять раз, другого – семь раз, двое автовладельцев забирали свои автомобили со спецстоянок шесть раз.

В пресс-службе АМПП напомнили, что неправильно припаркованные автомобили могут повлечь за собой аварии и другие происшествия на дорогах.

Водителей попросили соблюдать ПДД и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

Теперь водители могут оплатить эвакуацию автомобиля и его хранение на спецстоянке в приложении "Парковки Москвы". Новая функция доступна в разделе "Штрафы и эвакуации".