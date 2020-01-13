Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:08

Главная / Новости /

В приложении "Парковки Москвы" заработала функция оплаты эвакуации автомобиля

В приложении "Парковки Москвы" появилась новая функция
город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водители смогут оплатить эвакуацию автомобиля и его хранение на спецстоянке в приложении "Парковки Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новая функция станет доступна в разделе "Штрафы и эвакуации" после обновления приложения. Пользователю будет достаточно выбрать свою машину из списка эвакуированных автомобилей, а затем оплатить выставленный счет, согласно инструкциям.

В приложении "Парковки Москвы" водители могут изменить госномер автомобиля и номер парковочной зоны, продлить истекшую парковку, а также оплачивать стоянку на коммерческих капитальных паркингах.

Ранее были названы самые частые ошибки столичных автомобилистов при оплате парковок. Ими оказались неверно введенный номер автомобиля и неверно указанная парковочная зона. Кроме того, водители часто ошибались при выборе мест для парковки: оставляли машины на местах для грузовиков и автобусов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика