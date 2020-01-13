В приложении "Парковки Москвы" заработала функция оплаты эвакуации автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водители смогут оплатить эвакуацию автомобиля и его хранение на спецстоянке в приложении "Парковки Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новая функция станет доступна в разделе "Штрафы и эвакуации" после обновления приложения. Пользователю будет достаточно выбрать свою машину из списка эвакуированных автомобилей, а затем оплатить выставленный счет, согласно инструкциям.

В приложении "Парковки Москвы" водители могут изменить госномер автомобиля и номер парковочной зоны, продлить истекшую парковку, а также оплачивать стоянку на коммерческих капитальных паркингах.

Ранее были названы самые частые ошибки столичных автомобилистов при оплате парковок. Ими оказались неверно введенный номер автомобиля и неверно указанная парковочная зона. Кроме того, водители часто ошибались при выборе мест для парковки: оставляли машины на местах для грузовиков и автобусов.

