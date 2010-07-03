Названы самые частые ошибки автомобилистов при оплате парковок

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Самыми частыми ошибками столичных автомобилистов при оплате парковок оказались неверно введенный номер автомобиля и неверно указанная парковочная зона. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Московские автомобилисты также часто ошибались при выборе мест для парковки. Они оставляли свои машины на местах для грузовиков и автобусов, где запрещена стоянка легкового транспорта.

В АМПП просят водителей быть внимательные при оплате парковки, проверять введенную при оплате информацию, следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты на парковках. Специальные места для грузовиков или автобусов всегда отмечены дорожными знаками и специальными информационными табличками.

Исправить допущенные во время оплаты парковки ошибки можно в приложении "Парковки Москвы". Сервис позволяет изменить указанный номер автомобиля или номер парковочной зоны.

Ранее сообщалось, что парковка на столичных улицах с 1 по 8 января будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час. При этом плоскостные парковки со шлагбаумом в этот период будут работать по действующим тарифам.

