Оплачивать резидентное парковочное разрешение теперь можно по частям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вносить оплату за резидентное парковочное разрешение теперь можно по частям, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Такая возможность появилась в обновленном сервисе "Мои платежи" на mos.ru.

Резидентное разрешение позволяет москвичам парковаться на платных парковках своего района с 20:00 до 08:00. Те, кто хочет оставлять машину в своем районе круглосуточно, нужно вносить плату – 3 тысячи рублей за год действия разрешения, 6 тысяч – за два и 9 тысяч – за три года.

В департаменте информационных технологий столицы рассказали, что благодаря обновлению сервиса появилась опция частичной онлайн-оплаты счетов. Она коснется разрешений на три года: в первый год вносится единовременный платеж в размере трех тысяч рублей, а в последующие годы оставшуюся сумму выплачивает в рассрочку по удобному ему графику.

Важно, чтобы на момент начала нового года на счету было три тысячи рублей – предварительно не оплаченной парковкой пользоваться будет нельзя и придется заново оформлять разрешение.

В октябре для резидентов Арбата, Хамовников, Пресненского и Тверского районов расширили зону действия парковочных разрешений. Часто граница между столичными районами пролегает по одной и той же улице. В связи с этим жители, проживающие на границах двух районов, а также муниципальные депутаты, обратились с просьбой помочь разрешить эту ситуацию.

Для удобства горожан зону действия их резидентных разрешений расширили, а на нескольких таких пограничных улицах парковка стала доступной для обоих районов.

Теперь резиденты Тверского и Пресненского районов смогут оставлять свои машины на платных парковках на любой стороне Большого Палашевского, Трехпрудного и Сытинского переулков. Обе стороны Большого Девятинского переулка теперь доступны жителям как Пресненского района, так и Арбата. Обе стороны Смоленской улицы стали доступны резидентам Арбата и Хамовников.

Сейчас в Москве существует 160 парковок для резидентов. Парковка там доступна только жителям района, имеющим разрешение. Резиденты имеют право бесплатно парковать свои машины с 20:00 до 8:00. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо внести резидентную плату в размере трех тысяч рублей за каждый год.

Право на получение резидентного парковочного разрешения имеют собственники жилого помещения в районе платной парковки, лица, постоянно зарегистрированные в жилом помещении, и наниматели по зарегистрированному договору найма и при наличии временной регистрации по месту пребывания.

Правительство Москвы утвердило упрощение процедуры выдачи парковочных разрешений. Срок действия парковочного разрешения для многодетных семей увеличен с одного года до трех лет. В столице 75,5 тысячи многодетных родителей получили парковочные разрешения, каждая третья семья пользуется им ежедневно.

