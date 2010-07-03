Зону парковочных разрешений расширили для резидентов 4 районов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Для резидентов Арбата, Хамовников, Пресненского и Тверского районов расширили зону действия парковочных разрешений, сообщает пресс-служба АМПП.
Резидентное парковочное разрешение позволяет водителям за 3 тысячи рублей в год парковаться на платных парковках своего района. В ведомстве отметили, что часто граница между столичными районами пролегает по одной и той же улице. В связи с этим жители, проживающие на границах двух районов, а также муниципальные депутаты, обратились с просьбой помочь разрешить эту ситуацию.
Для удобства горожан зону действия их резидентных разрешений расширили, а на нескольких таких пограничных улицах парковка стала доступной для обоих районов.
Теперь резиденты Тверского и Пресненского районов смогут оставлять свои машины на платных парковках на любой стороне Большого Палашевского, Трехпрудного и Сытинского переулков. Обе стороны Большого Девятинского переулка теперь доступны жителям как Пресненского района, так и Арбата. Обе стороны Смоленской улицы стали доступны резидентам Арбата и Хамовников.
Сейчас в Москве существует 160 парковок для резидентов. Парковка там доступна только жителям района, имеющим разрешение. Резиденты имеют право бесплатно парковать свои машины с 20:00 до 8:00. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо внести резидентную плату в размере трех тысяч рублей за каждый год.
Право на получение резидентного парковочного разрешения имеют собственники жилого помещения в районе платной парковки, лица, постоянно зарегистрированные в жилом помещении, и наниматели по зарегистрированному договору найма и при наличии временной регистрации по месту пребывания.
Правительство Москвы утвердило упрощение процедуры выдачи парковочных разрешений. Срок действия парковочного разрешения для многодетных семей увеличен с одного года до трех лет. В столице 75,5 тысячи многодетных родителей получили парковочные разрешения, каждая третья семья пользуется им ежедневно.
Порядок упрощен и для резидентов. Собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений смогут подтвердить свое согласие удаленно через портал госуслуг.
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