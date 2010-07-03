Порядок получения парковочных разрешений упрощается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Правительство Москвы утвердило на заседании президиума упрощение процедуры выдачи парковочных разрешений.

Срок действия парковочного разрешения для многодетных семей увеличен с одного года до трех лет. В столице 75,5 тысячи многодетных родителей получили парковочные разрешения, каждая третья семья пользуется им ежедневно.

Порядок упрощен и для резидентов. Собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений смогут подтвердить свое согласие удаленно через портал госуслуг.

Вводится дополнительное информирование о приостановлении действия парковочного разрешения (в связи с неоплаченными штрафами или истечением срока действия разрешения) через "Личный кабинет" на портале госуслуг, а также с помощью СМС, электронной почты и через приложение "Парковки Москвы".

Новый порядок подачи заявок будет действовать с 12 июля.

Резидентное разрешение позволяет бесплатно парковаться в районе проживания с 20:00 до 08:00. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо внести резидентную плату в размере трех тысяч рублей за каждый год.

Право на получение резидентного парковочного разрешения имеют собственники жилого помещения в районе платной парковки, лица, постоянно зарегистрированные в жилом помещении, и наниматели по зарегистрированному договору найма и при наличии временной регистрации по месту пребывания.

