Порядок получения парковочных разрешений упрощается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Правительство Москвы утвердило на заседании президиума упрощение процедуры выдачи парковочных разрешений.
Срок действия парковочного разрешения для многодетных семей увеличен с одного года до трех лет. В столице 75,5 тысячи многодетных родителей получили парковочные разрешения, каждая третья семья пользуется им ежедневно.
Порядок упрощен и для резидентов. Собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений смогут подтвердить свое согласие удаленно через портал госуслуг.
Вводится дополнительное информирование о приостановлении действия парковочного разрешения (в связи с неоплаченными штрафами или истечением срока действия разрешения) через "Личный кабинет" на портале госуслуг, а также с помощью СМС, электронной почты и через приложение "Парковки Москвы".
Новый порядок подачи заявок будет действовать с 12 июля.
Резидентное разрешение позволяет бесплатно парковаться в районе проживания с 20:00 до 08:00. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо внести резидентную плату в размере трех тысяч рублей за каждый год.
Право на получение резидентного парковочного разрешения имеют собственники жилого помещения в районе платной парковки, лица, постоянно зарегистрированные в жилом помещении, и наниматели по зарегистрированному договору найма и при наличии временной регистрации по месту пребывания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.