27 ноября, 06:25Происшествия
Число сбитых беспилотников над Ленинградской областью увеличилось до 30
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, отметив, что боевая работа продолжается.
Ранее глава региона сообщал о ликвидации 10 беспилотных летательных аппаратов.
В Санкт-Петербурге также сохраняется опасность атаки беспилотников. На фоне угрозы в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.
В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.