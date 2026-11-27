Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, отметив, что боевая работа продолжается.

Ранее глава региона сообщал о ликвидации 10 беспилотных летательных аппаратов.

В Санкт-Петербурге также сохраняется опасность атаки беспилотников. На фоне угрозы в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.