Госдума одобрила отмену штрафов за превышение "средней скорости"

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий штрафовать водителей за превышение скорости с использованием комплексов, которые измеряют среднюю скорость машин. Об этом сообщает "Интерфакс".

Комплексы фиксируют время проезда между двумя точками и вычисляют скорость движения. При этом в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не прописано понятие "средняя скорость". Основанием для штрафа может служить только фиксация нарушения в конкретной точке на дороге, уверены авторы инициативы.

Они предлагают дополнить КоАП поправками о том, что расчет средней скорости движения машины на участке дороги не является доказательством превышения скорости. Штрафовать водителей депутаты предлагают только на основании зафиксированного превышения.

Ранее в ГИБДД предложили штрафовать на три тысячи рублей водителей, которые превышают скорость на 20–40 километров в час. Сейчас это нарушение обходится автомобилистам в шесть раз дешевле. В ведомстве также предложили лишить систематических нарушителей возможности оплатить штраф со скидкой.

