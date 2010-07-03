Автоюрист оценил предложение ГИБДД конфисковывать машины у пьяных водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал Москве 24 предложение ГИБДД конфисковывать автомобили у водителей, повторно садящихся за руль в нетрезвом виде, которое представитель Госавтоинспекции озвучил на круглом столе в Совете Федерации.
По словам эксперта, данная мера является несправедливой и "не будет панацеей" от того, чтобы люди не пили за рулем.
"На сегодняшний день существует ответственность для автовладельцев, которых поймали за рулем в алкогольном обвинении. Это штраф 30 тысяч рублей – довольно-таки весомый штраф – и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Автовладелец понимает, что если он попадется пьяным, то он будет и штраф платить, и на лишение попадет", – пояснил Славнов Москве 24.
Автоюрист добавил, что подобная практика существует в Белоруссии с 2014 года, но к уменьшению пьяных за рулем это не привело.
"Также непонятно, по какой стоимости авто будут продавать, на каких аукционах будут реализовывать, куда пойдут деньги. Если они пойдут в казну государства, то штрафы в миллионы рублей – это сверхнаглость", – заключил Славнов.
Ранее замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин во время круглого стола в Совете Федерации предложил конфисковывать автомобили у водителей, повторно садящихся за руль в нетрезвом виде.
По его словам, данное предложение будет проработано в аппарате правительства. Также одновременно его внесли в проект нового КоАП РФ. Ожидается, что новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступит в силу с 1 января 2021 года.
Кроме того, в МВД разработали проект постановления правительства о совершенствовании освидетельствования водителей. Речь идет о том, чтобы предоставить инспекторам ГАИ возможность использовать специальные средства, которые выявляют алкоголь в выдыхаемом воздухе, а также наркотические или психотропные вещества в слюне. Эта процедура не будет являться освидетельствованием как таковым, но станет объективным подтверждением того, что "человек находится в неадекватном состоянии". Последствий отказа от применения данного прибора для автомобилиста не будет.
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