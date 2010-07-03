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14:51

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Нарколог поддержал проверку водителей на хронический алкоголизм

Хронический алкоголизм: нужно ли вводить новый тест для водителей
общество авто эксклюзив

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Российских водителей следует обязать сдавать тест на хронический алкоголизм. Об этом в интервью Москве 24 заявил врач-нарколог Алексей Казанцев. Он уверен, что новая мера позволит вывести из тени граждан, злоупотребляющих алкоголем.

"Никто за тебя в наркодиспансер не придет и не сдаст кровь. А забор проводят прямо там. Даже если перед сдачей не пить месяц, но ты пил хронически, маркер все равно может показать наличие алкоголя в крови", – пояснил эксперт.

Появится возможность таких людей контролировать.
Алексей Казанцев
врач-нарколог

В свою очередь, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что не считает нововведение "целесообразным". По его словам, из-за новой процедуры медицинская справка станет дороже.

"Для абсолютного большинства автомобилистов это ни к чему, потому что они не пьют. Во всяком случае, не делают этого за рулем", – подчеркнул он.

Эта мера не в пользу безопасности дорожного движения. Поэтому лучше оставить все так, как было, и не городить огород.
Вячеслав Субботин
автомобильный эксперт

Ранее сообщалось, что желающие получить водительские права или вернуть их после лишения будут обязаны сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

Речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Соответствующий приказ Минздрава находится на регистрации в Минюсте.

При обнаружении CDT человек будет направлен в наркологический диспансер. Там его обследует психиатр-нарколог, а также проведут "лабораторные исследования".

В частности, проверят наличие несовместимых с вождением автотранспорта заболеваний. В сложных ситуациях решение будет принимать "врачебная комиссия".

Кроме того, претенденту предложат сдать анализ мочи на предмет употребления "психоактивных веществ", к которым отнесены опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин и другие.

В Минздраве пояснили, что приказ подготовлен "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ".

В Мосгордуме ранее предложили оборудовать алкозамками все автомобили каршеринга. Они будут блокировать запуск двигателя, и пьяный человек никуда не сможет уехать.

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Соболева Илона

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