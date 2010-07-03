Нарколог поддержал проверку водителей на хронический алкоголизм

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Российских водителей следует обязать сдавать тест на хронический алкоголизм. Об этом в интервью Москве 24 заявил врач-нарколог Алексей Казанцев. Он уверен, что новая мера позволит вывести из тени граждан, злоупотребляющих алкоголем.

"Никто за тебя в наркодиспансер не придет и не сдаст кровь. А забор проводят прямо там. Даже если перед сдачей не пить месяц, но ты пил хронически, маркер все равно может показать наличие алкоголя в крови", – пояснил эксперт.





Алексей Казанцев врач-нарколог Появится возможность таких людей контролировать.

В свою очередь, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что не считает нововведение "целесообразным". По его словам, из-за новой процедуры медицинская справка станет дороже.

"Для абсолютного большинства автомобилистов это ни к чему, потому что они не пьют. Во всяком случае, не делают этого за рулем", – подчеркнул он.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт Эта мера не в пользу безопасности дорожного движения. Поэтому лучше оставить все так, как было, и не городить огород.

Ранее сообщалось, что желающие получить водительские права или вернуть их после лишения будут обязаны сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

Речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Соответствующий приказ Минздрава находится на регистрации в Минюсте.

При обнаружении CDT человек будет направлен в наркологический диспансер. Там его обследует психиатр-нарколог, а также проведут "лабораторные исследования".

В частности, проверят наличие несовместимых с вождением автотранспорта заболеваний. В сложных ситуациях решение будет принимать "врачебная комиссия".

Кроме того, претенденту предложат сдать анализ мочи на предмет употребления "психоактивных веществ", к которым отнесены опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин и другие.

В Минздраве пояснили, что приказ подготовлен "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ".

В Мосгордуме ранее предложили оборудовать алкозамками все автомобили каршеринга. Они будут блокировать запуск двигателя, и пьяный человек никуда не сможет уехать.



Соболева Илона