В Минтрансе допустили появление в России "теплых" дорог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство транспорта не исключает появления "теплых" дорог в России. Об этом сообщил глава департамента госполитики в области дорожного хозяйства Григорий Волков.

По его словам, эта технология больше всего подходит для крупных городов. При этом Волков указал, что появление теплых дорог возможно там, где позволяет ресурсная база.

В качестве примера чиновник привел Скандинавию, где такая практика распространена. Волков добавил, что на Камчатке технология может быть реализована за счет горячих источников.

Ранее эксперты РосдорНИИ предложили использовать "теплые" дороги для борьбы с обледенением и сугробами.