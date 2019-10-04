Отмена штрафов и цифровые права: что обсуждают автолюбители

Самыми обсуждаемыми темами среди автомобилистов за последние несколько дней стали сообщения о введении электронных водительских удостоверений, а также о появлении новых электрокаров в городском каршеринге. Рассказываем об этих и других автомобильных новостях за текущую неделю.

Права в телефоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что у россиян может появиться электронная версия водительского удостоверения. Предполагается, что водители будут предъявлять права, используя смартфон.

"В случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению", – пояснил Черников.





Михаил Черников начальник ГИБДД России В случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас.

Однако о сроках введения "прав на смартфоне" глава Госавтоинспекции пока не уточнил. По его словам, прежде необходимо провести модернизацию оборудования, которое нужно для оформления удостоверений, а также внести изменения в законодательстве.

Не согласен с оценкой – оспорь

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Также Черников сообщил, что ГИБДД даст возможность оспаривать результаты экзаменов на получение водительских прав. Будущий водитель сможет пожаловаться на неправомерные действия экзаменатора. Если жалобу удовлетворят, то отрицательную оценку аннулируют. Проект постановления с изменениями в правилах проведения экзаменов уже внесен на рассмотрение в правительство.





Михаил Черников начальник ГИБДД России Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе.

Кроме того, в документе прописано слияние практических экзаменов "площадки" и "города", а также изменение подхода, при котором последовательность элементов вождения будет определяться экзаменатором в процессе сдачи практики.

Отмена штрафов в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГИБДД направила в регионы указание, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя. Это было сделано с целью исключить проблемные аспекты в работе систем автоматической фиксации нарушений.

Штрафовать водителей запрещено, если из-за плохой погоды невозможно получить фотографию хорошего качества, а также если перед стационарной камерой отсутствует табличка "фотовидеофиксация" или же люди жалуются на неточность работы конкретной камеры. Не стоит выносить штраф, если светофор отключен и движением управляет регулировщик. Это же касается и ситуации, когда ведутся дорожные работы, но только если в зоне ремонта не введено временное ограничение скорости.

Однако, по мнению экспертов, указания ГИБДД не помогут водителям отменить уже вынесенные штрафы в спорных ситуациях. Кроме того, по словам специалистов, документ не имеет юридической силы, поэтому региональные управления ведомства не обязаны выполнять требования.

Второй электрокаршеринг

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На этой неделе в столице запустили второй по счету каршеринг электромобилей. Оператор "Яндекс.Драйва" вывела на улицы 30 электрокаров Nissan Leaf. Взять в аренду такой автомобиль могут водители не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет. Ездить разрешено по всему городу и за его пределами, но сдать машину надо внутри Садового кольца. Арендовать автомобили можно на 30, 60 или 90 минут.

Бесшумные электрокары могут проехать 270 километров без подзарядки. Причем за последнюю оператор берет ответственность на себя. Однако при необходимости подзарядить такую машину можно и самому – на 40 станциях, адреса которых есть на Едином транспортном портале и на сайте "Московский паркинг".

Первые электромобили в городском каршеринге появились еще в 2017 году. У оператора YouDrive в конце октября пополнился автопарк семью BMW i3. У электромобилей запаса хода хватает до 300 километров пути.

Подготовка к зиме

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Несмотря на достаточно теплое начало октября, столичным автомобилистам посоветовали подготовить их машины к зиме. По прогнозам Гидрометцентра, в предстоящие выходные может выпасть первый снег. В связи с этим ГИБДД просит автолюбителей проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки – их пригодности в использовании. Также водителям посоветовали уже сейчас позаботиться о наличии "незамерзайки".

Увеличение выплат по европротоколу

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

С 1 октября вступили в силу поправки в законе об ОСАГО. Теперь, оформив ДТП по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей, тогда как раньше максимальная сумма была 100 тысяч. Ранее на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, но теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.

Сейчас европротокол можно применить только в том случае, если ДТП обошлось без жертв и в аварии пострадало не больше двух автомобилей. Также обе машины должны иметь полис ОСАГО.

Газ – на выделенки

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российское газовое общество предложило разрешить бесплатный проезд по платным трассам монотопливным газомоторным автомобилям. Также от платы за пользование федеральными дорогами планируют освободить газомоторные грузовики. Свои предложения "газовщики" направили в правительство.

Кроме того, газовое общество подготовило два дополнительных законопроекта по развитию газомоторки в стране. Согласно первому, предлагается давать земельный участок в аренду без проведения торгов, если на ней разместят газомоторные автозаправочные станции. Во втором законопроекте речь идет о дополнительном информировании людей об энергоэффективности транспортных средств на газомоторном топливе и организации выставок такого транспорта.



Сейчас свободный проезд по платным трассам имеют только автомобили экстренных служб, машины почтовой связи и другие категории транспортных средств, которые устанавливает концессионер платной дороги. А для проезда по федеральным трассам большегрузов весом более 12 тонн действует система "Платон". Сейчас тариф составляет 2,04 рубля за километр. Все собранные средства перечисляются в Дорожный фонд России.

Отзыв "Джипа" и "Мазды"

Компания Jeep объявила об отзыве 64 внедорожников Cherokee в России, которые были приобретены с сентября 2018 года по настоящее время. Причиной стал электронный блок управления (ЭБУ) Occupant Restraint, который может терять связи с датчиками ускорения (датчиками удара). Неисправность способна привести к тому, что при аварии подушки безопасности сработают с опозданием, не раскроются до конца или вообще не сработают.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, должны проинформировать дилеры. Либо сами владельцы могут сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым списком на сайте Росстандарта. В сервисном центре будет произведена замена неисправных датчиков. Все ремонтные работы осуществляются бесплатно.

Также в России отзывают 12 автомобилей Mazda 3, у которых из-за заводского брака может отвалиться зеркало заднего вида. Причина неисправности – в недостаточном сцеплении клеевого состава, из-за чего зеркальная часть может внезапно вывалиться из пластикового крепления. Неисправность может наблюдаться в автомобилях, проданных c 30 июня по 24 июля 2019 года.

"Бэтмобиль" на продажу

В Москве выставили на продажу точную копию "Бэтмобиля" – машины, на которой ездил знаменитый герой комиксов. Стоимость авто составляет 55 миллионов рублей. Машину привезли в Россию в 2018 году из США. Изначально автомобиль использовали как шоу-кар, поэтому никаких "супергеройских фишек" не было, их добавили уже в России.

"Бэтмобиль" оснастили системой автоматического открывания дверей, руль сделали быстросъемным, как у гоночных болидов, а стекла заменили на бронированные. Помимо этого, на автомобиль установили камеру ночного видения, тепловизор, лазерный прицел и копию пушки, которая умеет имитировать стрельбу. Под капотом у машины находится пятилитровый движок мощностью 500 лошадиных сил.