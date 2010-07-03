Водителей призвали сменить резину из-за снега

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичным автомобилистам посоветовали проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.
"По прогнозам Гидрометцентра, уже на следующей неделе могут выпасть первые осадки в виде снега. В связи с этим дорожная полиция просит автолюбителей проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки – к их пригодности в использовании", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
Также водителям посоветовали уже сейчас позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.
Синоптики сообщали, что в это воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег. Однако речи о формировании полноценного снежного покрова пока не идет. В Гидрометцентре сообщили, что первый снег быстро растает.
Погода в Москве начнет постепенно портиться уже в эту пятницу. Причиной тому станут южный циклон и барическая "ложбина" – область пониженного давления. В конце недели в столице опять начнутся дожди и усилится ветер.
Температура воздуха может опуститься до +3 градусов в эти выходные, не исключили метеорологи.
До 10:00 5 октября в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.
"Погода": москвичей предупредили о сильном ветре
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: