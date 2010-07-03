Водителей призвали сменить резину из-за снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным автомобилистам посоветовали проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

"По прогнозам Гидрометцентра, уже на следующей неделе могут выпасть первые осадки в виде снега. В связи с этим дорожная полиция просит автолюбителей проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки – к их пригодности в использовании", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также водителям посоветовали уже сейчас позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

Синоптики сообщали, что в это воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег. Однако речи о формировании полноценного снежного покрова пока не идет. В Гидрометцентре сообщили, что первый снег быстро растает.

Погода в Москве начнет постепенно портиться уже в эту пятницу. Причиной тому станут южный циклон и барическая "ложбина" – область пониженного давления. В конце недели в столице опять начнутся дожди и усилится ветер.

Температура воздуха может опуститься до +3 градусов в эти выходные, не исключили метеорологи.

До 10:00 5 октября в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

