Первый снег выпадет в Москве в воскресенье

В воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег. Однако речи о формировании снежного покрова пока не идет, так как снег быстро растает, рассказал Агентству "Москва" замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
При этом погода в столичном регионе испортится уже в пятницу. Виной тому южный циклон и барическая "ложбина" – область пониженного давления. Солнечная погода сменится на облачную с дождем.
В ночь на субботу температура воздуха составит +5... +7 градусов, по области похолодает до +2. Днем прогнозируется +8... +10 градусов.
В воскресенье в столице похолодает до +3... +5. Дождь и мокрый снег продолжатся и в начале следующей недели. В понедельник ночная температура понизится до -2... +3 градусов. Днем – не более +6. Однако в дальнейшем немного потеплеет – на 1-2 градуса.
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 10 утра субботы из-за порывистого ветра. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
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