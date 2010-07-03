Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На этих выходных москвичей ждет пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура днем будет держаться на уровне +9...+10 градусов. По ночам она может понижаться до 0.
"В выходные похолодание будет набирать обороты. В субботу ночью – плюс 2-7, днем – не выше плюс 5-10 градусов, а в воскресенье температура в ночные часы понизится до нуля-плюс пяти, и днем будет не выше плюс 4-9 градусов. Такие температуры уже ниже средних многолетних значений", – сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Столицу периодически будут накрывать дожди разной степени интенсивности и продолжительности.
Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным, на уровне 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормального уровня – 746 миллиметров ртутного столба.
В среду, 2 октября, в Москве ожидается дождь и облачность с прояснениями. Воздух прогреется до +13...+15 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возможном потеплении в столичном регионе до +19 градусов. Синоптик пояснил, что на текущей неделе к центру европейской России приближается мощный циклон, который спровоцирует повышение температуры. В четверг, 3 октября, ожидается +19...+20 градусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: