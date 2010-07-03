Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На этих выходных москвичей ждет пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура днем будет держаться на уровне +9...+10 градусов. По ночам она может понижаться до 0.

"В выходные похолодание будет набирать обороты. В субботу ночью – плюс 2-7, днем – не выше плюс 5-10 градусов, а в воскресенье температура в ночные часы понизится до нуля-плюс пяти, и днем будет не выше плюс 4-9 градусов. Такие температуры уже ниже средних многолетних значений", – сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Столицу периодически будут накрывать дожди разной степени интенсивности и продолжительности.

Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным, на уровне 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормального уровня – 746 миллиметров ртутного столба.

В среду, 2 октября, в Москве ожидается дождь и облачность с прояснениями. Воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возможном потеплении в столичном регионе до +19 градусов. Синоптик пояснил, что на текущей неделе к центру европейской России приближается мощный циклон, который спровоцирует повышение температуры. В четверг, 3 октября, ожидается +19...+20 градусов.

