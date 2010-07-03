В четверг в Москве ожидается до +20 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В этот четверг, 3 октября, в Москве ожидается до +19...+20 градусов. Однако к выходным температура воздуха резко понизится. Такой прогноз передал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В четверг [в Москве] температура +19 градусов, на юге до +20. Теплые воздушные массы с юга обеспечат такую высокую температуру. Будет облачно, небольшие дожди. Но к воскресенью температура понизится более чем на десять градусов", – сказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье днем будет около +5...+7 градусов.

1 октября атмосферное давление в столице достигло "барического дна" и побило рекорд 1954 года. Сейчас давление составляет 730,6 миллиметра ртутного столба, и это ниже, чем 1 октября 1954 года (в тот день было 733 миллиметра ртутного столба).

В среду с отходом фронтальных разделов дожди начнут прекращаться. К утру температура понизится до +5...+7 градусов, днем будет около +12. Во второй половине недели в Москву вернутся тепло и дождь.



В четверг ожидается до +16 градусов, в пятницу показатели снова понизятся до +11...+13 градусов. По ночам в последние дни рабочей недели синоптики прогнозируют не меньше +10.

