Синоптики рассказали о похолодании в Москве

В Москве температура воздуха может опуститься до +3 градусов в эти выходные, а в Подмосковье ожидается до +1 градуса. Такую вероятность не исключили синоптики, передает Гидрометцентр России.
В субботу, 5 октября, прогнозируется облачность и небольшие дожди. В Москве ожидается до +8 градусов, по Подмосковью – от +2 до +7. Также ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В воскресенье еще больше похолодает. Ночью в Москве температура воздуха опустится ниже 5 градусов тепла. Днем в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики добавили, что 6 октября температура воздуха будет примерно на два градуса ниже климатической нормы для этого времени года.
До 10:00 субботы, 5 октября, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. В это время возможны дожди, а скорость ветра составит минимум 5–10 метров в секунду.
Также сообщалось ранее, что Москву периодически будут накрывать дожди разной интенсивности и продолжительности. Атмосферное давление останется пониженным, около 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормальных показателей – 746 миллиметров ртутного столба.
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