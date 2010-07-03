ГИБДД запретила штрафовать водителей в непогоду

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Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, считают в ГИБДД. Такое указание Госавтоинспекция направила в регионы, чтобы исключить проблемные аспекты в работе систем автоматической фиксации нарушений.

"Коммерсант" уточнил, что штрафовать водителей запрещено, если из-за плохой погоды невозможно получить фотографию хорошего качества.

Также не следует штрафовать, если перед стационарной камерой отсутствует табличка 8.23 "фотовидеофиксация" или же граждане жалуются на неточность работы конкретной камеры.

Не стоит выносить штраф, если светофор отключен и движением управляет регулировщик, а также при проведении дорожных работ, но только если в зоне ремонта не введено временное ограничение скорости.

Специалисты такую идею одобряют, но, по их мнению, это не поможет водителям отменить уже вынесенные штрафы в спорных ситуациях. Кроме того, по словам экспертов, документ ГИБДД не имеет юридической силы, поэтому региональные управления ведомства не обязаны выполнять требования.

Ранее сообщалось, что в России планируют внедрить электронную версию водительского удостоверения. Водители смогут предъявлять права, используя смартфон.

Также в ГИБДД предложили выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации. Это избавит от необходимости проходить медкомиссию.

Сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении, замене и возврате водительского удостоверения.

Будущим водителям предоставят возможность оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. В случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора отрицательную оценку аннулируют.