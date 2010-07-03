В МВД назвали самые частые ошибки сдающих экзамен на права

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В МВД России рассказали, какие ошибки чаще всего допускают, сдавая экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Во время практического экзамена на "площадке" наибольшие сложности вызывают эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом, пояснили RT в пресс-службе ведомства. На практическом экзамене в условиях дорожного движения ("город") кандидаты в водители нередко забывают подать сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой. Многие также демонстрируют неуверенное управление машиной.

К числу самых распространенных ошибок "в городе" также относятся случаи, когда во время экзамена заглох двигатель, кандидат не уступил дорогу имеющему преимущество транспортному средству или когда экзаменатору приходится самому вмешиваться в процесс, чтобы предотвратить ДТП.

В ведомстве также уточнили, что в прошлом году из более чем трех миллионов теоретических экзаменов с первого раза были сданы 1,2 миллиона, то есть чуть более 40%. "Площадку" с первого раза сдавали в 42% случаев, а "город" − в 31% случаев.

Ранее сообщалось, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретической части экзамена на права. Как пояснили в МВД, неправильные ответы будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого же решения в реальной ситуации. К примеру, если экзаменующийся допустил ошибку в условной ситуации, где принятие такого решения спровоцирует ДТП, то экзамен завершится. Нововведения на экзаменах могут ввести уже в следующем году.