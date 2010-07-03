В МВД назвали самые частые ошибки сдающих экзамен на права

В МВД России рассказали, какие ошибки чаще всего допускают, сдавая экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Во время практического экзамена на "площадке" наибольшие сложности вызывают эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом, пояснили RT в пресс-службе ведомства. На практическом экзамене в условиях дорожного движения ("город") кандидаты в водители нередко забывают подать сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой. Многие также демонстрируют неуверенное управление машиной.
К числу самых распространенных ошибок "в городе" также относятся случаи, когда во время экзамена заглох двигатель, кандидат не уступил дорогу имеющему преимущество транспортному средству или когда экзаменатору приходится самому вмешиваться в процесс, чтобы предотвратить ДТП.
В ведомстве также уточнили, что в прошлом году из более чем трех миллионов теоретических экзаменов с первого раза были сданы 1,2 миллиона, то есть чуть более 40%. "Площадку" с первого раза сдавали в 42% случаев, а "город" − в 31% случаев.
Ранее сообщалось, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретической части экзамена на права. Как пояснили в МВД, неправильные ответы будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого же решения в реальной ситуации. К примеру, если экзаменующийся допустил ошибку в условной ситуации, где принятие такого решения спровоцирует ДТП, то экзамен завершится. Нововведения на экзаменах могут ввести уже в следующем году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.