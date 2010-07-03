Злостные нарушители ПДД попадут в единую базу

Единую базу со сведениями о злостных нарушениях и случаях лишения прав хотят создать в ГИБДД. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Романа Мишурова.
Цифровая платформа пригодится компаниям, которые решат проверить соискателей. В базу, по словам Мишурова, попадут как россияне, так и иностранцы.
В ГИБДД также задумались о введении запрета на трудовую деятельность в сфере перевозок для тех, кто нарушал ПДД и лишился прав.
Мишуров рассказал и о подготовленном МВД законопроекте, который обяжет граждан РФ с водительским удостоверением другой страны и иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения российских документов.
Согласно документу, новые права придется получать тем, кто ездит в России более 180 дней.
Ранее стало известно о планах ГИБДД отменить право на ошибку при сдаче теоретической части экзамена на права. Неправильные ответы собираются расценивать по степени возможных рисков в случае принятия такого же решения в реальной ситуации.
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