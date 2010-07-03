Кандидатов в водители лишат права на ошибку в теории

ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретической части экзамена на водительские права, передает РИА Новости.
Как пояснили в МВД, неправильные ответы будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого же решения в реальной ситуации. К примеру, если экзаменующийся допустил ошибку в условной ситуации, где принятие такого решения спровоцирует ДТП, то экзамен завершится.
В ведомстве сообщили, что нововведения на экзаменах могут ввести уже в следующем году.
Ранее сообщалось, что билеты на экзамене будут зависеть от категории, которую хочет получить человек. Общее количество вопросов в экзамене планируется расширить.
ГИБДД рассматривает зарубежный опыт применения балльной системы оценки по принципу, чем опаснее ошибка, тем больше штрафных баллов начислят на экзамене. Готовится новая редакция регламента по приему экзаменов.
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