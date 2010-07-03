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07:15

Кандидатов в водители лишат права на ошибку в теории

транспорт

07:15

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев

ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретической части экзамена на водительские права, передает РИА Новости.

Как пояснили в МВД, неправильные ответы будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого же решения в реальной ситуации. К примеру, если экзаменующийся допустил ошибку в условной ситуации, где принятие такого решения спровоцирует ДТП, то экзамен завершится.

В ведомстве сообщили, что нововведения на экзаменах могут ввести уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что билеты на экзамене будут зависеть от категории, которую хочет получить человек. Общее количество вопросов в экзамене планируется расширить.

ГИБДД рассматривает зарубежный опыт применения балльной системы оценки по принципу, чем опаснее ошибка, тем больше штрафных баллов начислят на экзамене. Готовится новая редакция регламента по приему экзаменов.

транспорт

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