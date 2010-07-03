ГИБДД изменит теоретический экзамен на права

ГИБДД готовит нововведения в теоретическом экзамене на водительские права. Билеты будут зависеть от категории, которую хочет получить человек. Планируется расширить общее количество вопросов в экзамене.
Отмечается, что ГИБДД также рассматривает зарубежный опыт применения балльной системы (чем опаснее ошибка, тем больше штрафных баллов начислят на экзамене). Готовится новая редакция регламента по приему экзаменов.
"Прорабатывается вопрос увеличения числа экзаменационных задач и их систематизация в зависимости от категории транспортного средства", – передает газета "Коммерсант" со ссылкой на МВД.
Сейчас в экзамене на водительское удостоверение 800 вопросов разделено на 40 билетов. Билеты поделены на два комплекта – для легковых категорий и грузовых, но кардинальных отличий между ними немного. В рамках нового регламента человеку, который хочет получить категорию А, будут предложены задачи по проверке знаний управления мотоциклом.
По действующим правилам на экзамене по "теории" можно сделать максимум две ошибки, за каждый промах нужно ответить еще на пять вопросов. В МВД уточнили, что проект нового регламента будет опубликован на сайте regulation.gov.ru, но сначала нужно принять постановление правительства по объединению "площадки" и "города" в единый экзамен.
Ранее стало известно, что ГИБДД подготовила новую редакцию указа президента № 711 от 1998 года. Редакция расширяет полномочия по контролю над автошколами.
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