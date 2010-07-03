ГИБДД ужесточит контроль над автошколами

ГИБДД подготовила новую редакцию указа президента № 711 от 1998 года. Редакция расширяет полномочия по контролю над автошколами. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект документа.
Госавтоинспекция получит право проверять, как автошколы соблюдают требования к учебно-материальной базе. Приказ МВД в дальнейшем детализирует порядок контроля. Вице-премьер Максим Акимов поручил разработать приказ к маю.
Инспекторы рассчитывают на детальный постлицензионный контроль за автошколами. Инициативу поддерживают Рособрнадзор и Минпросвещения.
В ГИБДД сообщили, что у серых автошкол полный комплект оборудования есть только на этапе обследования. После того, как они получат заключение, становятся не заинтересованы "в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии". Известны случаи сокращения парка машин, увольнения педагогов, перевода работы с учениками в режим онлайн.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о положительной стороне объединения двух экзаменов в автошколах – на площадке и в городе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.