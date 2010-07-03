ГИБДД ужесточит контроль над автошколами

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ГИБДД подготовила новую редакцию указа президента № 711 от 1998 года. Редакция расширяет полномочия по контролю над автошколами. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект документа.

Госавтоинспекция получит право проверять, как автошколы соблюдают требования к учебно-материальной базе. Приказ МВД в дальнейшем детализирует порядок контроля. Вице-премьер Максим Акимов поручил разработать приказ к маю.

Инспекторы рассчитывают на детальный постлицензионный контроль за автошколами. Инициативу поддерживают Рособрнадзор и Минпросвещения.

В ГИБДД сообщили, что у серых автошкол полный комплект оборудования есть только на этапе обследования. После того, как они получат заключение, становятся не заинтересованы "в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии". Известны случаи сокращения парка машин, увольнения педагогов, перевода работы с учениками в режим онлайн.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о положительной стороне объединения двух экзаменов в автошколах – на площадке и в городе.