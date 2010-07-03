Глава ГИБДД рассказал о пользе объединения экзаменов в автошколах

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о положительной стороне объединения двух экзаменов в автошколах – на площадке и в городе.
"Наверное, комфортнее человеку один раз прийти, сесть и показать свои практические навыки в городе, чтобы два раза не сдавать экзамен", – цитирует РИА Новости Черникова.
Он подчеркнул, что экзамен на площадке "никто не отменял и не отменит никогда". "Пока человек не научится ездить на площадке, его никто не пустит на дороги общего пользования", – резюмировал руководитель ведомства.
В апреле 2018 года ГИБДД подготовила ряд изменений, касающихся экзаменов на сдачу водительских удостоверений. Изменения коснутся практической части экзамена: планируется объединить испытания в городе и учебной площадке.
ГИБДД также предложила установить новые сроки пересдачи – не позднее, чем через 30 дней для "теории", и не позднее 60 дней – для практической части. Обе части экзамена нельзя будет сдавать раньше, чем через неделю после предыдущей попытки.
Министерство экономического развития не поддержало проект, в ведомстве дали отрицательное заключение. Там считают, что перенос всех испытаний в населенный пункт увеличит время сдачи и нагрузку на инспекторов. В Минэкономразвития также полагают, что введение единого теста сделает нерентабельными учебные площадки.
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