Школьников и студентов колледжей предложили учить основам вождения

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Авторы резолюции IV Конгресса автошкол России предложили преподавать основы вождения учащимся школ и колледжей. Документ уже направлен в ГИБДД, передает RT.

Составители подчеркивают, что за короткий срок обучения в автошколах нельзя привить будущему водителю ответственное отношение к своему поведению на дороге. Поэтому необходимое воспитание, как утверждают участники конгресса, стоит начинать с раннего детского возраста.

"Такие установки могла бы сформировать предавтошкольная подготовка, проводимая с детьми и подростками в общеобразовательных школах и колледжах", – сказано в резолюции.

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов считает, что теоретические занятия с детьми и подростками могли бы проводить работники автошкол. А полученные знания могли бы закрепляться на картинге.

Каждому ребенку, который прошел обучение, мог бы выдаваться соответствующий сертификат, подтверждающий знания и навыки вождения.

В начале 2019 года ГИБДД представила новую редакцию проекта постановления о правилах проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Одним из изменений станет единый экзамен по вождению вместо отдельных "площадки" и "города".