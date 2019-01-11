Сдавать на права в России будут по-новому

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГИБДД представила новую редакцию проекта постановления о правилах проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Одним из основных изменений станет единый экзамен по вождению вместо отдельных "площадки" и "города".

Как сообщает "Коммерсантъ", в документе подробно описана схема и порядок экзамена по вождению. Он, как и сейчас, будет начинаться с проверки обязательных первоначальных навыков вождения, включая разворот в ограниченном пространстве и заезд в бокс задним ходом под прямым углом. После этого будущий водитель будет направляться на проверку в город.

Кроме проверки навыков совершения поворотов, проезда нерегулируемых перекрестков, обгона и парковки, при наличии необходимых условий будет проводиться проезд регулируемого перекрестка, железнодорожного переезда и перестроение на участке дороге с несколькими полосами движения. При этом проверка навыка "обгон или опережение" поменяла свой статус и в новом документе стала обязательной.

Также в новой редакции четко прописаны возможные случаи аннулирования результатов экзамена. В их числе поддельные документы или жалобы экзаменуемого на действия экзаменатора. При этом если будущий водитель допустит ошибку в одной из части экзамена, ему придется в следующий раз вновь проходить полное тестирование.

Полная версия документа опубликована на сайте на федеральном портале правовых нормативных актов. Проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики.

Ранее ГИБДД внесла в Госдуму законопроект, вводящий штраф за опасное вождение. Запрет на такую езду появился в правилах дорожного движения (ПДД) в 2016 году. Теперь за нарушение предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа в пять тысяч рублей. Между тем перечень того, что считать опасным вождением достаточно большой.

Также сообщалось, что ГИБДД России планирует проработать вопрос о привлечении к материальной ответственности автошкол за плохую подготовку водителей.