Автошколы будут штрафовать за плохую подготовку водителей

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ГИБДД России планирует проработать вопрос о привлечении к материальной ответственности автошкол за плохую подготовку водителей. Об этом заявил главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников.

"Вице-премьер Максим Акимов дал поручение проработать вопрос по материальной ответственности автошкол, которые выпускают водителей, по вине которых в течение двух лет происходят ДТП. Мы будем работать над этим", – сказал он, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что начинающие водители должны осознавать ответственность перед другими участниками дорожного движения. При этом научить молодых автолюбителей этим нормам поведения на дороге должна автошкола.

Черников отметил, что постоянные изменения в ПДД приводят к тому, что граждане недостаточно подробно их изучают. По его словам, частое изменение ПДД оказывает влияние на общее правосознание участников дорожного движения.

Ранее ГАИ внесла в Госдуму законопроект, вводящий штраф за опасное вождение. Запрет на такую езду появился в правилах дорожного движения (ПДД) в 2016 году. Теперь за нарушение предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа в пять тысяч рублей. Между тем перечень того, что считать опасным вождением достаточно большой.

Напомним, в Великобритании за опасное вождение водителям грозит уголовное наказание в виде двух лет лишения свободы. В Германии – штраф 250 евро, кроме того, могут отобрать права на три месяца. В Австралии сумма взыскания составляет пять тысяч долларов.

Весной 2018 года стало известно, что Госавтоинспекция решила объединить "площадку" и "город" в практическом экзамене для будущих автомобилистов. По мнению специалистов, изменения необходимы, чтобы увидеть, как водитель ориентируется в транспортном потоке.