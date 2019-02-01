Почему москвичи продолжают покупать фальшивые водительские права

В пресс-службе столичного ГИБДД порталу Москва 24 сообщили, что за 2018 год сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 1088 поддельных водительских удостоверений. Это на 109 штук меньше, чем в позапрошлом году. Иными словами, больше тысячи водителей в столице ежегодно ездят с подделками. О том, зачем москвичи продолжают покупать "левые" права и почему не следует этого делать, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24

Права "под ключ"

Как известно, спрос порождает предложение. Стоит только набрать в любом поисковике запрос "купить водительские права" – поиск выдаст ссылки на сайты, где "официальное" удостоверение обещают сделать за пару суток. Всего-то нужны электронная копия вашего паспорта и фотография 3x4. Некоторые также просят прислать фото медицинской справки, которую за денежное вознаграждение могут изготовить в самой компании.

Стоимость этой, как заверяют продавцы, "легальной" услуги очень различается. Например, за получение прав категории "B" (легковые автомобили максимальной массой до 3,5 тонны) придется отдать от 20 до 45 тысяч рублей, причем разница лишь в степени жадности конкретной компании. За небольшую доплату – от двух тысяч рублей – можно вписать в права любую дополнительную категорию, хоть водителя многотонной фуры. А на одном из сайтов бесплатных объявлений купить права предлагают за 35 тысяч рублей и просят месяц на изготовление.

Фото: скриншот из мессенджера

Абсолютно все продавцы обещают, что документы будут официально оформлены через проверенного сотрудника или автошколу, и данные легко будут пробиваться по базе ГИБДД, а сами права будут со всеми голограммами и водяными знаками. Даже заплатить указанную сумму можно только после собственной проверки документов через официальный сервис Госавтоинспекции.

"Мы же не типография, документы официально оформляем через свою автошколу, с регистрацией в МРЭО (Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел. – Прим. Москва 24), с занесением в базу ГИБДД. По готовности предоставляю любые проверки. Документы принесет курьер", – сообщили порталу Москва 24 в одной из компаний по телефону.

Но тут как раз и скрывается главная оплошность мошенников. На официальном сайте ГИБДД действительно по номеру и дате выдачи можно удостовериться в наличии информации об удостоверении в системе Госавтоинспекции, но там не указываются личные данные водителя (такие, как фамилия и инициалы), а лишь год рождения, дата выдачи, срок действия и открытые категории. Получается, что удостоверение с такими данными может быть оформлено совсем на другого человека.

Фото: скриншот сайта гибдд.рф

На своих сайтах мошенники выкладывают фото и видео документов и предлагают свои реальные контакты – телефоны и электронные адреса, а операторы в разговоре обо всем открыто говорят.

Портал Москва 24

Также продавцы обещают, что могут сделать удостоверение тем, кто был лишен права управления автомобилем, например, из-за вождения в нетрезвом виде, кто имеет иностранное гражданство. Или же изготавливают "зеркальные" документы. Суть таких водительских прав в том, что из базы подбирается полный тезка человека, который того же года рождения и получил права в том же регионе, что и покупатель. В теории инспектор ГИБДД при проверке не сможет отличить истинного владельца водительского удостоверения от "брата из зазеркалья".

Чем может закончиться покупка водительской корочки

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Помимо того, что это просто опасно для жизни самого горе-водителя и окружающих его людей, это еще и грозит судимостью и лишением свободы. Автоюрист Сергей Радько напоминает: использование поддельных водительских прав может повлечь за собой уголовную ответственность в первую очередь для обладателя незаконного удостоверения. Согласно статье 327 УК РФ, использование фальшивых документов карается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или до шести месяцев ареста.

Статья 327 УК РФ, часть 3: использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

"Если у инспектора возникнут подозрения в том, что удостоверение поддельное, то он это быстро проверит, и тут будет, соответственно, и уголовное наказание, и задержание автомобиля на спецстоянку. В общем-то, все это довольно неприятно", – пояснил он.

По словам эксперта, заверения продавцов о внесении данных в базу ГИБДД, скорее всего, являются обманом. "Если бы продавцы говорили, что права не будут внесены в базу, а будет просто красивая картонка на руках, то никто бы не покупал. Это маркентинговая уловка для того, чтобы привлечь покупателей. Внести информацию в базу данных, может быть, и возможно, но это бы стоило не 40 тысяч рублей. Потому что то лицо, которое вносит информацию в базу данных, оно за это отвечает, и при любой проверке можно установить, сдавались ли экзамены, в каком подразделении получали и другую информацию. Никто из сотрудников рисковать не будет", – уверяет Радько.

Портал Москва 24

Автоюрист добавил, что даже "зеркальные" документы также могут "выдать" покупателя подделки.

"Когда проверяется действительность удостоверения, то пробиваются его номер, серия, дата и фамилия, на кого выдано. То есть, если сам документ не имеет явных признаков подделки, то инспектор, который смотрит документ по его реквизитам, может сравнить лишь их идентичность. Но есть такой же риск, когда, например, настоящий автовладелец будет лишен прав, то автоматически лишается и владелец "зеркальных" документов, и наоборот, – подчеркнул собеседник портала Москва 24. – Особенно, если водитель попадет в ДТП, то водительское удостоверение обязательно проверяется, и все легко вскрывается".

С юристом согласны и люди, которые попались на удочку мошенников и потеряли деньги.



Фото: скриншот интернет-форума

Некоторые обманутые в итоге заплатили за "картонку" без каких-либо защитных знаков и голограмм.



Фото: скриншот интернет-форума



Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал, что последнее время рынок продажи фальшивых водительских удостоверений идет на спад. "Они не пользуются большим спросом, поскольку сотрудники ГИБДД очень быстро проверяют легальность документов, а уголовная ответственность за фальшивое удостоверение никому не нужна. Встречаются практически единичные случаи, когда люди ведутся на слова мошенников, и по уголовной практике крайне мало таких дел. Раньше было намного больше подобных случаев", – пояснил эксперт.

По его словам, отделы полиции по борьбе с экономическими преступлениями активно борются с подобными сайтами и благодаря этому их блокируют. "Но в интернете очень сложно отследить этих мошенников, поэтому чаще это происходит по факту на дорогах, когда у водителей проверяют удостоверения", – добавил Кабанов.

Все по-честному

Самым надежным способом получения прав является обучение в автошколе и последующие экзамены в ГИБДД. Сейчас в Москве, например, обучиться на категорию "B" стоит в среднем 34,5 тысячи рублей. Обучение в лицензированной автошколе длится примерно 1,5-2 месяца, причем практически все теоретические занятия можно не посещать, а пройти курс дистанционно. Единственное – для практических занятий необходимо получить справку от нарколога и психолога. После прохождения обучения и откатки практических навыков ученик приглашается на сдачу внутреннего экзамена. Сейчас в экзамен входят теоретический тест и практические упражнения на полигоне и в городе.

После успешной сдачи экзаменов от автошколы гражданин допускается к экзамену на получение водительских прав в ГИБДД. Потенциальный водитель сдает также теоретический тест и два практических экзамена, как и в автошколе. После проверки результатов, человек, у которого будут положительные ответы по всем предметам обучения, получает водительское удостоверение. В случае, когда результаты сдачи экзаменов неудовлетворительные, ученик приглашается на повторную сдачу.